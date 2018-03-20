Минздрав Украины разработал порядок функционирования системы eHealth

Министерство здравоохранения Украины разработало и вынесло на общественное обсуждение проект порядка, определяющего механизм функционирования электронной системы здравоохранения eHealth.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров обнародован на сайте Минздрава.

Согласно документу, функционирование системы обеспечивает Национальна служба здоровья Украины (НСЗУ), которая также является распорядителем и владельцем всех реестров в системе, за исключением реестров медицинских специалистов и субъектов хоздеятельности в сфере здравоохранения - их распорядителями является Минздрав.

Администратором центральной базы данных (ЦБД), в которой размещены реестры и которая обеспечивает возможность создавать, пересматривать и обмениваться информацией, является ГП "Электронное здоровье".

Главными заданиями системы eHealth документ определяет обеспечение пациентам возможности использования электронных сервисов для реализации своего права по программе государственных гарантий медобслуживания населения, а также внедрение в Украине электронного документооборота в сфере в сфере здравоохранения.

Среди функциональных возможностей, которые должна обеспечивать система – регистрация пользователей в ЦБД, возможность создавать, вносить, просматривать рецепты, направления, медицинские записи и другие документы через электронные кабинеты.

К функциям системы также относится защита информации от несанкционированного доступа, сохранение, автоматическое резервирование и возобновление данных, которые передавались в ЦБД, учет операций с информацией и документами в ней, а также изменений, которые происходят в системе и касаются ее безопасности.

Система должна быть совместима с некоторыми другими информационными ресурсами, в частности с единым государственными демографическим реестром, ЕГР юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований, а также реестром актов гражданского состояния граждан.

В документе приводится перечень реестров, которые содержатся в центральной базе данных – реестр деклараций пациентов о выборе врача, реестр субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения, договоров, подписанных между ними и НСЗУ. В ЦБД содержатся также реестры медицинских специалистов и медработников, реестр договоров о реимбурсации лекарственных средств, подписанных с НСЗУ. В проекте порядка обозначен перечень ведомостей, которые вносятся в каждый из реестров.

В документе также прописаны функции администратора ЦБД, технические требования к медицинской информационной системе, порядок ее подключения к базе, приостановления доступа или отключения ее от ЦБД.

Как сообщалось, для обеспечения эффективного функционирования и развития информационных и телекоммуникационных электронных систем в сфере здравоохранения было создано ГП "Электронное здоровье". Его основными задачами является техническое обеспечение создания, внедрения, эксплуатации программно-информационных систем, ведение реестров, разработка систем управления электронными базами, а также создание необходимой для этого нормативно-правовой базы.

Победителем конкурса на должность генерального директора ГП "Электронное здоровье", которое будет заниматься администрированием и внедрением системы электронного здравоохранения eHealth, стал Денис Мацуй.