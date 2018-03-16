Медицина

17:59 16.03.2018

Раде предлагают закрепить за Минздравом проверку текстов рекламы лекарств

Раде предлагают закрепить за Минздравом проверку текстов рекламы лекарств

 Группа народных депутатов предлагает дополнить закон "О лекарственных средствах" положением, в соответствии с которым тексты рекламы лекарственных средств должны согласовываться с Министерством здравоохранения Украины.

Соответствующий проект закона (8136), инициаторами которого выступили Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма, Олег Мусий, Андрей Помазанов зарегистрирован в Раде 15 марта.

Проектом предлагается также запретить изображение в рекламе лекарств лиц, которые не являются врачами или другими медицинскими работниками и предоставляют ведомости о лечебном эффекте от применения препарата или медизделия.

Кроме того, авторы законопроекта считают необходимым также запретить изображения детей, которые используют или применяют лекарственные средства.

В настоящее время, согласно положению о Министерстве здравоохранения, ведомство осуществляет только согласование текстов рекламы пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок.

Как отмечено в пояснительной записке, проект закона был разработан с целью борьбы с самолечением, неотъемлемой частью которого является высокий доступ населения к безрецептурным препаратам. Так, в Украине в настоящее время зарегистрировано и реализуется через аптечные сети более 20 тыс. наименований лекарственных средств, 50% из них - безрецептурные препараты.

На протяжении последних десяти лет в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины поступила информация о 400 случаях побочных реакций разной степени тяжести, которые возникли вследствие применения препаратов без рекомендации врача.

"Статистика свидетельствует, что в половине случаев люди покупают и употребляют лекарства, которые им не нужны. При этом, по данным социологических исследований, постоянно покупают лекарства в Украине около 40% взрослого населения, а занимаются самолечением более 50% людей", - отмечено в сопроводительных документах.

Как сообщалось, реклама лекарственных средств, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения (ИМН) составляет около 30% от общего объема рекламной продукции на телевидении.

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Интерфакс-Украина
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