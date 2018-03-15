Украине необходимо наработать четкий процесс автономизации медучреждений

Автономизация медицинских клиник, особенно, имеющих статус национальных медучреждений третичного уровня, требует перед запуском процесса наработки четкого и прозрачного механизма, считает главный врач Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Ирина Садовьяк.

"Нам необходимо наработать механизм, в котором будет четко прописано, кого мы будем обслуживать, какой объем услуг предоставлять и что именно больница будет гарантированно получать. И здесь необходимо государственное регулирование", – сказала она на заседании парламентского подкомитета по реформированию здравоохранения в среду.

И.Садовьяк указала, что отсутствие четкого понимания того, услуги какого уровня будут предоставляться больницей после автономизации, не позволяет заранее планировать структуру клиники, а также ее штат.

Кроме того, она также отметила трудности в расчете стоимости высокоспециализированных услуг, предоставляемых детям.

По словам И.Садовьяк, после автономизации медицинского учреждения и до того момента, как Национальная служа здоровья начнет осуществлять закупку услуг, у руководства больницы могут возникнуть проблемы с возможностью осуществления выплаты заработной платы сотрудникам клиники. Кроме того, нерешенным оставется вопрос о выплате 30%-й надбавки к заработной плате медперсонала после потери больницей статуса "национальной".

Комментируя процесс автономизации, И.Садовьяк также отметила, что в настоящее время в "Охматдете" отсутствует автоматизированная система информационного учета, что значительно затрудняет процесс входа медучреждения в реформу.

"К сожалению, в национальной больнице нет автоматизированной системы, то есть учет ведется вручную. Я просто загублю завтра учреждение, если без прозрачного учета начну автономизацию", - сказала она.

Как сообщалось, в апреле 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон об усовершенствовании деятельности учреждений здравоохранения, предусматривающий, в частности, предоставление автономии клиникам в вопросах хозяйственных деятельности.

Согласно принятым осенью 2017 года законам по реформированию системы здравоохранения, автономизация медучреждения является обязательной для его присоединения к медицинской реформе – статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с заказчиком услуг – Национальной службой здоровья Украины.

В мае 2017 года бывшей и.о. главврача "Охматдета" Надеждой Кисиль инициировала внесение больницы в перечень медучреждений, не подлежащих реорганизации в казенное государственное предприятие.