Минздрав обновил реестр референтных цен на препараты инсулина

Министерство здравоохранения Украины обновило реестр референтных цен на препараты инсулина (по состоянию на 1 февраля).

Соответствующий приказ №453 обнародован на сайте ведомства.

Реестр содержит 70 позиций, стоимость 30 из них подлежит полному возмещению в полном объеме.

В настоящее время, полное или частичное возмещение стоимости препаратов инсулина осуществляется 11 категориям пациентов.

Отпуск препаратов по рецептам осуществляется аптечными учреждениями, перечень которых определяют структурные подразделения здравоохранения.

Как сообщалось, предыдущий реестр референтных цен был утвержден Минздравом 4 сентября по состоянию на 1 августа.