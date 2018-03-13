Медицина

11:02 13.03.2018

Минздрав обновил реестр референтных цен на препараты инсулина

Минздрав обновил реестр референтных цен на препараты инсулина

Министерство здравоохранения Украины обновило реестр референтных цен на препараты инсулина (по состоянию на 1 февраля).

Соответствующий приказ №453 обнародован на сайте ведомства.

Реестр содержит 70 позиций, стоимость 30 из них подлежит полному возмещению в полном объеме.

В настоящее время, полное или частичное возмещение стоимости препаратов инсулина осуществляется 11 категориям пациентов.

Отпуск препаратов по рецептам осуществляется аптечными учреждениями, перечень которых определяют структурные подразделения здравоохранения.

Как сообщалось, предыдущий реестр референтных цен был утвержден Минздравом 4 сентября по состоянию на 1 августа.

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Интерфакс-Украина
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