Медицина

19:02 27.02.2018

Определен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья

Определен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья

Победителем конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко.

Его результат составил 14,64 балла.

Как сообщалось, к финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач допущено четыре претендента.

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Интерфакс-Украина
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