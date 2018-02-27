Apple откроет 2 клиники для сотрудников в Калифорнии

Apple Inc. откроет две клиники первичной медико-санитарной помощи для сотрудников в округе Санта-Клара, штат Калифорния, где расположен кампус компании, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с планами Apple.

Клиники под названием AC Wellness начнут работу этой весной. Их веб-сайт acwellness.com был запущен без анонсирования, через него Apple ищет врачей, младший медперсонал и специалистов по здоровому образу жизни, которые помогут разработать соответствующие программы для сотрудников.

По словам источников CNBC, Apple намерена протестировать работу клиник на сотрудниках и, если проект окажется успешным, развернуть широкую сеть таких учреждений для потребителей в США в дополнение к растущему к спектру продуктов, приложений и услуг для заботы о здоровье.

Проблемы здравоохранения в США заставляют компании искать новые способы обеспечить необходимый минимум медицинских услуг своим сотрудникам. В конце января Amazon.com Inc., JPMorgan Chase & Co. и Berkshire Hathaway объявили о создании независимой технологической компании для оказания медицинских услуг сотрудникам в США и членам их семей.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, ежегодно 69 млн человек не выходят на работу по болезни, что снижает ВВП на $260 млрд в год.