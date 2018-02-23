НАПК проверит е-декларации начальника департамента защиты экономики Нацполиции, ректора Национального фармацевтического университета

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проведет полную проверку деклараций за 2015-й и 2016 гг. еще пяти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Соответствующие решения приняты на заседании Нацагентства в пятницу, сообщает пресс-служба агентства.

Проверку, в частности, проведут в отношении заместителя главы Национальной полиции - начальника департамента защиты экономики (декларации за 2015, 2016 гг.) Игоря Купранца, ректора Национального фармацевтического университета (Харьков) Аллы Котвицкой (декларация за 2016 год), первого заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области Евгения Азарова (декларация за 2016 год).

Кроме того, будут проверены декларации за 2016 год судьи Николаевского райсуда Львовской области Юлиана Демьяновского, депутата Соледарского горсовета Донецкой области Юрия Пластуна.

Решение о полных проверках деклараций указанных лиц принято на основании информации, полученной от субъекта обращения, о возможном отражении в них недостоверных сведений, подчеркнули в НАПК.

Проверки е-деклараций длятся 60 календарных дней и начинаются на следующий день после дня принятия решения.