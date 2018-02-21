Глава Харьковской ОГА и посол ЕС в Украине договорились о помощи в создании современного онкоцентра

О помощи со стороны ЕС в строительстве нового онкологического центра в Харькове договорились глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная и посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает сайт ОГА.

"Мы приняли решение и будем строить новый онкологический комплекс, который станет сверхсовременным - с качественными условиями для врачей и пациентов. Этот центр должен соответствовать всем европейским стандартам", - отметила глава обладминистрации.

"ЕС готов поддержать проект по строительству онкоцентра в Харькове, используя программы Европейского инвестиционного банка. В сфере здравоохранения мы работаем, чтобы повысить качество предоставления услуг. Готовы использовать ресурсы ЕИБ, чтобы помочь вам", - заверил посол ЕС.

Согласно сообщению, помощь европейских партнеров будет касаться поставки оборудования для нового онкологического комплекса.

Кроме того, Х.Мингарелли отметил, что результаты развития Харьковской области и реформ на региональном уровне поражают европейских партнеров. "Мы понимаем, что реформы, которые реализуются в Харьковской области в очень сложных обстоятельствах, идут очень хорошо. Харьковская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов в Украине. Здесь чрезвычайный научный потенциал, хорошие промышленные предпосылки, у вас есть прекрасные политические лидеры. Мы, Европейский Союз, хотим помочь госпоже губернатору в ее усилиях. Вы можете рассчитывать на поддержку ЕС", - отметил дипломат.

По его словам, Евросоюз будет продолжать реализацию на территории области ряда программ помощи малому и среднему бизнесу, развитию первичного звена медицины, сферы предоставления административных громадам и др.

Глава представительства ЕС в Украине 21-22 февраля находится в Харьковской области с рабочим визитом.