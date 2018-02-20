Медицина

11:26 20.02.2018

Программа "Доступные лекарства" возобновила работу во всех областях Украины - Минздрав

Программа "Доступные лекарства" возобновила работу во всех областях Украины - Минздрав

 В большинстве аптечных учреждений-участников программы "Доступные лекарства, возобновлена реализация программы реимбурсации лекарственных средств, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"Во всех регионах страны местные власти уже направили средства конечным распорядителям и заключили 90% новых договоров с аптечными учреждениями. Сейчас получить лекарства по программе можно в 6,240 аптеках по всей стране", - отметили в ведомстве.

С аптеками-участниками программы в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Львовской и Николаевской областях перезаключены соглашения. В ряде областей возросло количество таких аптек: в Житомирской (на 54 аптечных учреждения), Харьковской (на 36), Полтавской (на 22), Черниговской (на шесть), Черновицкой (на пять), Киевской (на одно).

"Несмотря на проблемы с реализацией программы в январе, пациенты получили лекарства по более чем 439 тыс. рецептам на сумму около 16,3 млн грн", - отмечает Минздрав.

Ранее он заявлял, что в большинстве областей реализация программы реимбурсации приостановлена из-за несвоевременного распределения местными властями средств, выделенных на программу. По состоянию на 23 января 2018 года только Черниговская и Полтавская области направили средства конечным распорядителям.

Согласно информации Государственной казначейской службой Украина, в январе области использовали только 10% средств, предусмотренных на возмещение стоимости препаратов: 8,2 млн грн из предусмотренных 83,3 млн грн.

Программа возмещения стоимости лекарств по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. В настоящее время реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, содержит 239 препаратов 48 производителей, 18 из них – отечественные.

Предыдущая редакция насчитывала 198 препаратов 43 производителей.

Из госбюджета Украины на 2018 год выделено 1 млрд грн на финансирование программы реимбурсации.

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