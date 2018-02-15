Ректор НМУ им.Богомольца возложила ответственность за своевременное проведение экзаменов на Минздрав

Киев. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Своевременное проведение экзаменов "Крок 1. Стоматология" в Национальном медицинском университете (НМУ) им.А.Богомольца зависит от Центра тестирования при Минздраве, заявила ректор Екатерина Амосова в четверг вечером, отвергая выдвинутые ранее днем обвинения Центра в адрес вуза.

"Чтобы экзамены прошли вовремя, НМУ предложил Центру тестирования, имеющему исключительные полномочия по предоставлению услуг по проведению лицензионных интегрированных экзаменов, предоставить их в рамках предусмотренных законодательством внетендерных процедур для конкретного экзамена, стоимость которого не предусматривает проведение торгов", - пояснила позицию НМУ Е.Амосова в переданном агентству релизе.

По ее словам, суммы, указанной в договоре, вполне достаточно для осуществления закупки услуги в полном объеме и в соответствующие сроки.

Она сообщила, что университет уже предложил свой проект договора о закупке услуг по проведению экзаменов, который сейчас находится на рассмотрении в Центре тестирования при МОЗ, и решение по осуществлению этой закупки пока остается за Центром.

Е.Амосова отметила, что ранее НМУ объявил на 14 февраля тендер на закупку услуг по проведению лицензионных интегрированных экзаменов, однако он был отменен из-за поступления только одного предложения от частного предприятия, тогда как Центр тестирования его проигнорировал.

"В дальнейшем мы будем в рабочем порядке урегулировать вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Центром тестирования", – сказала ректор.

Ранее в четверг Центр заявил, что попытка закупки услуг по проведению экзамена, назначенного на 20 февраля, на открытых торгах через ProZorro срывает сроки этих экзаменов, так как заключение такого договора должно осуществляться по переговорной процедуре. Центр утверждает, что в середине января и в начале февраля дважды обращался к администрации НМУ с письмом о необходимости начать такую процедуру закупки, однако позиция университета оставалась прежней.

Как сообщалось, подобный конфликт между Центром тестирования и администрацией НМУ им.Богомольца уже возникал в 2017 году.