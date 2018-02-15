Кабмин изменил требования к претендентам на должность главы Нацслужбы здоровья

Кабинет министров Украины изменил требования к претендентам на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), позволив участвовать в конкурсе лицам с опытом работы на руководящих должностях в социальной сфере, сфере здравоохранения, финансов, предоставления услуг, а также в благотворительных организациях.

Соответствующее распоряжение №92 от 14 февраля 2018 года о внесении изменений в распоряжение о проведении конкурса на занятие должности обнародовано на сайте ведомства.

До внесения изменений участие в конкурсе могли принимать только лица, имеющие опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б", на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе госгарантий.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 февраля 2018 года принял решение по проведении конкурса на должность главы НСЗУ.

Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и исполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, было принято правительством 27 декабря 2017 года.