Гендиректор БХФЗ Людмила Безпалько покинула должность

Многолетний генеральный директор ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) Людмила Безпалько покинула должность, акционеры выбрали новым гендиректором сроком на три года Юлию Здаревскую.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение принято акционерами на внеочередном общем собрании 13 февраля.

Ю.Здаревская ранее занимала должность главного экономиста, начальника планово-экономического отдела. Долей в уставном капитале не владеет.

По итогам 2016 года предприятие увеличило чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом – до 118,702 млн грн.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины. БХФЗ является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).