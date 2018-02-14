Медицина

09:40 14.02.2018

Киев внедрил систему раннего скрининга новорожденных на недостатки слуха

Киев внедрил систему раннего скрининга новорожденных на недостатки слуха

В столице внедрена система раннего скрининга новорожденных на недостатки слуха, соответствующее медицинское оборудование, закупленное за средства городского бюджета, передано во все родильные дома столицы.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), оборудование для раннего скрининга недостатков слуха передано также в городской медицинский центр проблем слуха и речи "СУВАГ". В настоящее время в столичных родильных домах всем новорожденным проводят обязательную диагностику слуха.

"Во всем мире существует негативная тенденция роста количества таких больных. а структуре инвалидности детей в столице инвалидность, связанная с нарушением слуха, находится на 5 ранговом месте", - цитирует пресс-служба КГГА слова директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург.

Выявления проблем со слухом в возрасте трех-четырех лет приводит к несвоевременному началу лечения и недостаточной его эффективности. В свою очередь статистика центра "СУВАГ" свидетельствует о том, что около 90% детей, у которых недостатки слуха обнаружены своевременно, обучаются в общеобразовательных учебных учреждениях.

В сообщении отмечено, что в январе 2018 года в столице внедрена электронная база данных для регистрации.

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