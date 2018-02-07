Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за неделю вырос почти на 20%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в период с 29 января по 4 февраля вырос на 18,5% и составил 553,8 человека на 100 тыс. населения, сообщил Центр гриппа и ОРВИ.

"Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его", - отмечено в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель ниже на 17,6%.

За отчетную неделю гриппом заболело 214 тыс. человек, 69% из них – дети до 17 лет.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Закарпатской.

Летальные случаи, связанные с гриппом не зарегистрированы.