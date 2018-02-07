Медицина

18:01 07.02.2018

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за неделю вырос почти на 20%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за неделю вырос почти на 20%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в период с 29 января по 4 февраля вырос на 18,5% и составил 553,8 человека на 100 тыс. населения, сообщил Центр гриппа и ОРВИ.

"Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его", - отмечено в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель ниже на 17,6%.

За отчетную неделю гриппом заболело 214 тыс. человек, 69% из них – дети до 17 лет.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Закарпатской.

Летальные случаи, связанные с гриппом не зарегистрированы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

12 школ Львова в связи с ОРВИ приостановят обучение

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ 20 школ приостановили занятия

Более 30 тысяч школьников Днепропетровской области ушли на вынужденные каникулы

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице продолжает расти

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за неделю вырос на 13%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине на текущей неделе не изменился

В Киеве зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,5%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине за неделю снизилась на 19%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю снизился на 5%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области превысила эпидпорог на 10%

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав вынес на обсуждение треть номенклатуры лекарств для госзакупки

Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети

Кабмин принял распоряжение о конкурсе на главу НСЗУ

Участники фармрынка обеспокоены непрозрачностью формирования Нацперечня лексредств

Минздрав назначил гендиректором директората стратегического планирования соучредителя БФ "Таблеточки" Литовченко

Во Львове 5 человек госпитализированы с пищевым отравлением

Принудительное лицензирование лекарств не должно влиять на их цены и ассортимент– IPMA

Минсоцполитики и Минздрав запустят реестр электронных больничных листов

Минздрав Украины получил систему eHealth

Корью в Украине за неделю заболело более 900 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА