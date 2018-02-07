12 школ Львова в связи с ОРВИ приостановят обучение

В 12 школах Львова с 8 по 12 февраля приостановят обучение, поскольку количество детей, заболевших гриппом и ОРВИ, превысило 30% от общего числа учащихся, сообщил начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганык.

"У нас есть школы, где заболело более 30% учащихся, и с завтрашнего дня до следующего понедельника там приостановят обучение", - сказала она на брифинге в среду во Львове.

З.Довганык подчеркнула, что пока все школы на карантин закрывать не будут.

По ее словам, специалисты управления ведут ежедневный мониторинг, и в случае роста заболеваемости среди учащихся и обращений от руководства конкретных школ, в этих учебных учреждениях приостановят обучение.

Объявить общегородской карантин может только комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций на основе официальных данных Лабораторного центра Министерства здравоохранения во Львовской области или управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В то же время З.Довганык подчеркнула, что в детских садах города ситуация с заболеваемостью ОРВИ значительно лучше – там болеют не более 2% от общего числа детей.