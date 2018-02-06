Минсоцполитики и Минздрав запустят реестр электронных больничных листов

Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения Украины запустят реестр электронных листов нетрудоспособности.

Как сообщает Фонд социального страхования, введение такого электронного реестра исключит махинации с листами нетрудоспособности.

"Предполагается, что вместо существующей системы выдачи больничных листов на бланках строгой отчетности будет введен электронный реестр. Он будет предоставлять врачам, работодателям, застрахованным лицам и представителям фонда доступ в пределах полномочий информации о больничных листах", - сообщает пресс-служба фонда.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в фонде, в настоящее время разработан проект концепции реестра, сам реестр будет запущен во втором полугодии 2018 года.

Согласно проекту концепции, врач получит возможность выдавать электронный лист нетрудоспособности с любого устройства - компьютера, планшета, смартфона. Идентификация и доступ пользователя к личному кабинету в системе реестра будет проходить по аналогии с работой системы "Приват24".

Открытие листа нетрудоспособности будет проходить в режиме реального времени по факту установления врачом временной нетрудоспособности застрахованного лица. В реестре будет отображаться время выдачи листка нетрудоспособности, учреждение здравоохранения и вид заболевания. Далее врач ставит свою электронную подпись. Больничный лист сразу фиксируется в реестре. С этого момента его может видеть и работодатель, и соответствующий специалист Фонда соцстрахования. При этом все данные реестра будут автоматически проверяться системой на соответствие реестру страхователей.

"В случае несоответствия данных документ не будет зарегистрирован в системе. Это сделает невозможным выдачу листа нетрудоспособности несуществующим работникам несуществующих предприятий, оборот фальсифицированных и поддельных листов, а также открытие листа нетрудоспособности одновременно в нескольких учреждениях", - уточняет директор исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Евгений Баженков.