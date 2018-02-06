Медицина

17:17 06.02.2018

Минсоцполитики и Минздрав запустят реестр электронных больничных листов

Минсоцполитики и Минздрав запустят реестр электронных больничных листов

Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения Украины запустят реестр электронных листов нетрудоспособности.

Как сообщает Фонд социального страхования, введение такого электронного реестра исключит махинации с листами нетрудоспособности.

"Предполагается, что вместо существующей системы выдачи больничных листов на бланках строгой отчетности будет введен электронный реестр. Он будет предоставлять врачам, работодателям, застрахованным лицам и представителям фонда доступ в пределах полномочий информации о больничных листах", - сообщает пресс-служба фонда.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в фонде, в настоящее время разработан проект концепции реестра, сам реестр будет запущен во втором полугодии 2018 года.

Согласно проекту концепции, врач получит возможность выдавать электронный лист нетрудоспособности с любого устройства - компьютера, планшета, смартфона. Идентификация и доступ пользователя к личному кабинету в системе реестра будет проходить по аналогии с работой системы "Приват24".

Открытие листа нетрудоспособности будет проходить в режиме реального времени по факту установления врачом временной нетрудоспособности застрахованного лица. В реестре будет отображаться время выдачи листка нетрудоспособности, учреждение здравоохранения и вид заболевания. Далее врач ставит свою электронную подпись. Больничный лист сразу фиксируется в реестре. С этого момента его может видеть и работодатель, и соответствующий специалист Фонда соцстрахования. При этом все данные реестра будут автоматически проверяться системой на соответствие реестру страхователей.

"В случае несоответствия данных документ не будет зарегистрирован в системе. Это сделает невозможным выдачу листа нетрудоспособности несуществующим работникам несуществующих предприятий, оборот фальсифицированных и поддельных листов, а также открытие листа нетрудоспособности одновременно в нескольких учреждениях", - уточняет директор исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Евгений Баженков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Победитель конкурса на должность главы ЦОЗ официально назначен гендиректором

Решение органов местного самоуправления Украины о недопуске невакцинированных детей к очной форме обучения соответствует законодательству

Некоторые медучреждения нарушают норму о 100%-ной закупке лекарств из Нацперечня - Минздрав

Минздрав намерен усовершенствовать механизм применения принудительного лицензирования лекарств

Глава Одесской ОГА призвал Минздрав распределить сыворотки от дифтерии

Глава подразделения Минздрава США покинула пост из-за покупки акций табачной компании

Минздрав инициировал изменения в правила хранения лексредств в лечебных учреждениях

Минздрав может внести изменения в договоры с международными закупщиками на 2018г

Орфанные пациенты могут обеспечиваться лечением по спецпрограммам

Уровень плановой вакцинации от кори в 2017 году вырос в 2 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

Принудительное лицензирование лекарств не должно влиять на их цены и ассортимент– IPMA

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ 20 школ приостановили занятия

Минздрав Украины получил систему eHealth

Корью в Украине за неделю заболело более 900 человек

Более 30 тысяч школьников Днепропетровской области ушли на вынужденные каникулы

ЮНИСЕФ поставит в срочном порядке вакцины от кори в Украину в конце февраля

Минздрав Украины увеличил количество бесплатных препаратов по программе реимбурсации

Группа "Лекхим" изучает возможность выпуска биотехнологических препаратов и сырья для фармпроизводства

Индийские фармкомпании в 2017г. получили более 300 разрешений для вывода генериков на рынок США

В Украине создадут горячую линию для эмоциональной поддержки и предотвращения самоубийств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА