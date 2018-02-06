Медицина

16:42 06.02.2018

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ 20 школ приостановили занятия

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ 20 школ приостановили занятия

В Киеве во избежание распространения инфекции принято решение приостановить занятия в 20 школах, где уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысил 20%, кроме того, в 35 школах прекращены занятия в отдельных классах, сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

"Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одно школьное учебное заведение в Печерском и Подольском районах", - цитирует Н.Поворозника сайт КГГА во вторник.

Он напомнил, что в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей члены постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса - при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и по классах.

При этом в КГГА подчеркивают, что дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

Н.Поворозник также напомнил, что в данной ситуации необходимо ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях, избегать большого скопления людей.

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