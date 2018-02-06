Минздрав Украины получил систему eHealth

Проектный офис передал Министерству здравоохранения Украины MVP (minimum viable product, минимальный жизнеспособный продукт) Национальной электронной системы здравоохранения eHealth, сообщила пресс-служба офиса.

"С сегодняшнего дня последующей разработкой и внедрением eHealth будет заниматься Минздрав, для чего в декабре 2017 года было создано ГП "Электронное здоровье", – отмечено в сообщении.

Финансирование создания MVP системы eHealth осуществлялось за средства международных доноров – правительств США и Канады, а также Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, продукт передан министерству на безоплатной основе.

"Проектный офис eHealth при поддержке доноров разработал тот функционал, который был необходим Минздраву для старта медицинской реформы. Нам удалось предложить такую архитектуру и программные компоненты, которые позволят в дальнейшем разрабатывать полноценную систему eHealth в Украине с минимальными затратами" – цитирует пресс-служба проектного офиса слова его главы Юрия Бугая.

В сообщении также отмечено, что результаты технической оценки MVP, заказанной министерством, свидетельствуют о соответствии продукта заявленным характеристикам и меморандуму, подписанному между ведомством и общественными организациями относительно разработки электронной системы.

"MVP eHealth рекомендован к введению в эксплуатацию без дальнейших предостережений", – отмечено в сообщении.

Проектный офис, созданный представителями антикоррупционной организации Transparency International Ukraine и Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, прекращает свое существование, однако некоторые члены команды продолжат поддерживать разработку eHealth.

Как сообщалось, электронная система здравоохранения eHealth, необходимая для реализации принципа "деньги идут за пациентом", в сентябре 2017 года начала работу в тестовом режиме, когда стала доступна для регистрации врачей и пациентов.

В конце ноября 2016 года Министерство здравоохранения подписало с рядом общественных организаций и госструктур меморандум о сотрудничестве в сфере создания электронной системы здравоохранения.