Медицина

16:30 06.02.2018

Минздрав Украины получил систему eHealth

Минздрав Украины получил систему eHealth

Проектный офис передал Министерству здравоохранения Украины MVP (minimum viable product, минимальный жизнеспособный продукт) Национальной электронной системы здравоохранения eHealth, сообщила пресс-служба офиса.

"С сегодняшнего дня последующей разработкой и внедрением eHealth будет заниматься Минздрав, для чего в декабре 2017 года было создано ГП "Электронное здоровье", – отмечено в сообщении.

Финансирование создания MVP системы eHealth осуществлялось за средства международных доноров – правительств США и Канады, а также Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, продукт передан министерству на безоплатной основе.

"Проектный офис eHealth при поддержке доноров разработал тот функционал, который был необходим Минздраву для старта медицинской реформы. Нам удалось предложить такую архитектуру и программные компоненты, которые позволят в дальнейшем разрабатывать полноценную систему eHealth в Украине с минимальными затратами" – цитирует пресс-служба проектного офиса слова его главы Юрия Бугая.

В сообщении также отмечено, что результаты технической оценки MVP, заказанной министерством, свидетельствуют о соответствии продукта заявленным характеристикам и меморандуму, подписанному между ведомством и общественными организациями относительно разработки электронной системы.

"MVP eHealth рекомендован к введению в эксплуатацию без дальнейших предостережений", – отмечено в сообщении.

Проектный офис, созданный представителями антикоррупционной организации Transparency International Ukraine и Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, прекращает свое существование, однако некоторые члены команды продолжат поддерживать разработку eHealth.

Как сообщалось, электронная система здравоохранения eHealth, необходимая для реализации принципа "деньги идут за пациентом", в сентябре 2017 года начала работу в тестовом режиме, когда стала доступна для регистрации врачей и пациентов.

В конце ноября 2016 года Министерство здравоохранения подписало с рядом общественных организаций и госструктур меморандум о сотрудничестве в сфере создания электронной системы здравоохранения.

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