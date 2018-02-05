Группа "Лекхим" изучает возможность выпуска биотехнологических препаратов и сырья для фармпроизводства

Фармацевтическая группа компаний "Лекхим" (Киев) рассматривает возможность выпуска биотехнологических препаратов и сырья для фармацевтического производства, сообщил глава правления группы Валерий Печаев.

"Мы планируем развиваться. Планируем заниматься производством сырья для фармацевтической промышленности. Рано или поздно украинский фармацевтический рынок придет к стагнации. И мы перейдем к производству биотехнологических препаратов и веществ", - сказал он в интервью изданию "Бизнес".

По его словам, первые инвестиции в организацию производства субстанций составят $15-20 млн.

В.Печаев также сообщил о планах "Лекхима" привлечь к инвестированию в производство биотехнологических препаратов японцев.

"В апреле едем с коллегами на переговоры в Японию", - сказал он.

По словам В.Печаева, "Лекхим" планирует построить завод "Лекхим-Био".

Он также сообщил, что группа компаний компенсировала потерю российского рынка, который достигал 40% общего объема ее экспорта, выходом на другие рынки, в частности, на рынок Вьетнама, Ближнего Востока. В настоящее время осуществляется регистрация препаратов в Кувейте и Сомали.

Кроме того, "Лекхим" регистрирует четыре препарата в Европе, готовит к этому еще 10 препаратов, а также один из противотуберкулезных препаратов проходит преквалификацию ВОЗа.

В.Печав также отметил, что развивает бизнес "Лекхима" как "семейный бизнес" и не намерен продавать компанию.

"Получаем пять-шесть предложений (о продаже компании) в год. И кризис не очень повлиял на этот процесс. Как бы там ни было, в Украине очень развита преемственность, бизнесы передается от отцов детям и внукам. Так и у нас в "Лекхиме"…, так же, например, и в (фармфирме) "Дарница", и на Борщаговском химфармзаводе, других компаниях. Семейный бизнес – одна из самых крепких структур, поскольку владельцы не заинтересованы в его продаже", - сказал он.

При этом В.Печаев отметил, что "Лекхим" не планирует развивать одноименную аптечную сеть, которая в настоящее время насчитывает восемь аптек.

"В 2017 году оборот компании составил 1,3 млрд грн, а аптечная сеть принесла 40-50 млн грн", - сказал он.

Как сообщалось, чистая прибыль фармкомпании "Лекхим" по итогам 2016 года составила 95,915 млн грн, что на 19% больше, чем в 2015 году (80,602 млн грн).

АО "Лекхим" основано в 1992 году. В группу компаний, возглавляемую "Лекхим", входят "Лекхим-Харьков" и ЧАО "Технолог" (Умань Черкасской обл.).