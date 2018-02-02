Медицина

18:45 02.02.2018

Победитель конкурса на должность главы ЦОЗ официально назначен гендиректором

Победитель конкурса на должность главы ЦОЗ официально назначен гендиректором

Владимир Курпита, ранее занимавший должность исполнительного директора Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ (Сеть ЛЖВ) официально назначен генеральным директором Центра общественного здоровья, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Соответствующий приказ подписан сегодня, 2 февраля 2018 года", - отмечено в сообщении.

В.Курпита военный врач, кандидат медицинских наук, имеет специализацию по инфекционным заболеваниям. В 2005-2008 годах был медицинским специалистом по ВИЧ/СПИД/ИППП (инфекции передающиеся половым путем) Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине. В 2014 году возглавлял Государственную службу Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний.

В Минздраве отметили, что среди направлений работы, которые будет развивать В. Курпита на посту гендиректора ЦОЗ, станет предоставление технической экспертизы, внедрение результатов исследований в практику, укрепления лабораторных сетей, повышение готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также поддержка партнерства с международными организациями

ЦОЗ – выполняет лечебно-профилактические, научно-практические и организационно-методические функции в сфере здравоохранения, участвует в разработке регуляторной политики и взаимодействует с научно-исследовательскими учреждениями, международными учреждениями и общественными организациями.

Как сообщалось, в начале декабря 2017 года комиссия по проведению конкурсного отбора на занятие должности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины определила победителем конкурса исполнительного директора Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ (Сеть ЛЖВ) Владимира Курпиту.

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