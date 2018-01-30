Медицина

12:32 30.01.2018

Вспышка кори зафиксирована в Грузии

Вспышка кори зафиксирована в Грузии

С начала года в Грузии лабораторно зафиксировано уже 102 случая инфицирования вирусом кори, сообщил руководитель Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

По его словам, наибольшее число инфицированных этим вирусом зафиксировано в Аджарии, где диагностировано это заболевание у 86 лиц, и существует опасность его распространения в масштабах страны.

"Среди заболевших - от новорожденных до людей пожилого возраста, которые своевременно не прошли соответствующую вакцинацию, являющуюся единственным путем превенции этого вируса", - сказал А.Гамкрелидзе.

При этом руководитель центра подчеркнул, что вакцинация бесплатна и призвал всех, которые не прошли ее, в том числе коллег-врачей, срочно сделать прививки, чтобы свести к минимуму это острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости.

Последний раз широкомасштабная эпидемия кори была зафиксирована в Грузии в 2013-2015 годах, когда этим вирусом заболело более 11 тысяч человек, в основном дети и подростки, и было зафиксировано 4 летальных исхода.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Уровень плановой вакцинации от кори в 2017 году вырос в 2 раза

В Днепропетровской области начала динамично распространяться корь

Взрослые в Украине могут вакцинироваться от кори за собственные средства, закупки вакцин для детей осуществляет бюджет – GSK

Ситуация с корью в Украине остается напряженной

Около 10 тыс. доз вакцин от кори будет передано в Закарпатскую область в ближайшее время

В Киеве по состоянию на 22 января зарегистрирован 121 случай заболевания корью

Минздрав принимает меры для поставки в Украину дополнительной партии вакцин от кори раньше апреля

Ребенок стал восьмой жертвой осложнений от заболевания корью

От кори в Одессе скончался взрослый, он стал седьмой жертвой заболевания

В Украине сейчас есть около 500 тыс. доз вакцин от кори, в апреле ожидается поставка еще 1 млн доз

ПОСЛЕДНЕЕ

ПРООН объявило тендер на закупку препаратов по детской онкологии за средства 2017 года

Украина может перейти на долгосрочное планирование поставок вакцин

Минздрав может внести изменения в договоры с международными закупщиками на 2018г

Орфанные пациенты могут обеспечиваться лечением по спецпрограммам

Международные организации выполняют обязательства по срокам поставок закупленных лекарств – Стефанишина

Переход на госзакупки по Нацперечню лекарств снимет проблему формирования номенклатур – замглавы Минздрава

В Украине определены лаборатории по исследованию лекарственных средств для госрегистрации

Во Львове госпитализированы 5 одесситов с пищевым отравлением

Sanofi покупает бельгийскую Ablynx за 3,9 млрд евро

Украинские лаборатории будут работать по международным стандартам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА