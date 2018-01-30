Вспышка кори зафиксирована в Грузии

С начала года в Грузии лабораторно зафиксировано уже 102 случая инфицирования вирусом кори, сообщил руководитель Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

По его словам, наибольшее число инфицированных этим вирусом зафиксировано в Аджарии, где диагностировано это заболевание у 86 лиц, и существует опасность его распространения в масштабах страны.

"Среди заболевших - от новорожденных до людей пожилого возраста, которые своевременно не прошли соответствующую вакцинацию, являющуюся единственным путем превенции этого вируса", - сказал А.Гамкрелидзе.

При этом руководитель центра подчеркнул, что вакцинация бесплатна и призвал всех, которые не прошли ее, в том числе коллег-врачей, срочно сделать прививки, чтобы свести к минимуму это острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости.

Последний раз широкомасштабная эпидемия кори была зафиксирована в Грузии в 2013-2015 годах, когда этим вирусом заболело более 11 тысяч человек, в основном дети и подростки, и было зафиксировано 4 летальных исхода.