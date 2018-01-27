Украинские лаборатории будут работать по международным стандартам

Министерство охраны здоровья Украины подписало меморандум с Американской союзом клинических патологов, который предусматривает предоставление поддержки украинским специалистам по лабораторной диагностике, сообщает пресс-служба министерства.

"Хочу напомнить, что одной из задач нашей реформы здравоохранения является предотвращение или выявление заболеваний на ранних стадиях, поэтому своевременная и точная лабораторная диагностика является критической, поскольку снижает общие затраты на лечение", - сказала и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.

Она также отметила, что мировой опыт доказывает, что оптимизация лабораторных подразделений и внедрения системы управления качеством позволит на 20% улучшить качество работы.

Кроме того, У.Супрун подчеркнула на внедрении системы качества, основанной на международных стандартах, и аккредитация лабораторий, которая позволит уменьшить оперативные расходы лаборатории и количество ложных результатов, улучшить управление лабораториями и качество предоставления медицинских услуг пациенту.

"Сейчас по результатам многочисленных международных оценок в 2015-2017 годах система национальных лабораторий соответствует требованиям международных стандартов лишь на 50-60%", – говорится в заявлении Минздрава.

По данным ведомства, сейчас в Украине более 5 тыс. медицинских лабораторий - государственных и частных. Из них только 3 лаборатории - 1 частная и 2 государственных - аккредитованные по стандарту ІSО 15189. Начали процесс аккредитации еще 7 лабораторий.

"Американское общество клинических патологов помогать украинским специалистам по лабораторной диагностике повышать знания и улучшать навыки по управлению качеством в лабораториях", – сообщили в министерстве.