КГГА планирует реконструировать одну из горбольниц под больницу скорой помощи "Правобережная"

Киевская горгосадминистрация планирует реконструировать здание Киевской городской клинической больницы №6 под больницу скорой медицинской помощи "Правобережная".

Как сообщает пресс-служба КГГА, согласно соответствующему распоряжению горгосадминистрации, заказчиком реконструкции выступит коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ".

После реконструкции площадь медучреждения составит 9,5 тыс. м. Клиника будет обеспечивать медпомощью 1,5-1,7 млн жителей правобережной части Киева.

Работы будут выполнять за счет бюджетных средств.

Киевская городская клиническая больница № 6 расположена на просп. Космонавта Комарова, 3, на территории так называемого "Медгородка", где расположен еще ряд медицинских учреждений.

Как сообщалось, КГГА запланировала в 2018 году начать строительство больницы в Деснянском районе, а также провести капитальный ремонт помещений отделений паллиативной помощи в Киевской больнице №2, Киевской городской клинической больнице №10, больнице №18, а также в Киевском городском клиническом госпитале для ветеранов войны.

Кроме того, планируется утеплить фасады ряда детских больниц (№4, 9), Киевского городского родильного дома №6, Киевского городского психоневрологического диспансера №3, Киевского городского консультативно-диагоностического центра, а также завершить капремонт кардиохирургического операционного блока отделения рентген-эндоваскулярной хирургии с палатами реанимации и послеоперационного пребывания Александровской клинической больницы Киева, завершить капремонт помещений Киевской клинической больницы скорой медицинской помощи под создание Центра сердечно-сосудистой патологии.

Бюджет Киева на 2018 год предусматривает расходы 9,1 млрд грн на здравоохранение.