Медицина

17:52 23.01.2018

КГГА планирует реконструировать одну из горбольниц под больницу скорой помощи "Правобережная"

КГГА планирует реконструировать одну из горбольниц под больницу скорой помощи "Правобережная"

Киевская горгосадминистрация планирует реконструировать здание Киевской городской клинической больницы №6 под больницу скорой медицинской помощи "Правобережная".

Как сообщает пресс-служба КГГА, согласно соответствующему распоряжению горгосадминистрации, заказчиком реконструкции выступит коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ".

После реконструкции площадь медучреждения составит 9,5 тыс. м. Клиника будет обеспечивать медпомощью 1,5-1,7 млн жителей правобережной части Киева.

Работы будут выполнять за счет бюджетных средств.

Киевская городская клиническая больница № 6 расположена на просп. Космонавта Комарова, 3, на территории так называемого "Медгородка", где расположен еще ряд медицинских учреждений.

Как сообщалось, КГГА запланировала в 2018 году начать строительство больницы в Деснянском районе, а также провести капитальный ремонт помещений отделений паллиативной помощи в Киевской больнице №2, Киевской городской клинической больнице №10, больнице №18, а также в Киевском городском клиническом госпитале для ветеранов войны.

Кроме того, планируется утеплить фасады ряда детских больниц (№4, 9), Киевского городского родильного дома №6, Киевского городского психоневрологического диспансера №3, Киевского городского консультативно-диагоностического центра, а также завершить капремонт кардиохирургического операционного блока отделения рентген-эндоваскулярной хирургии с палатами реанимации и послеоперационного пребывания Александровской клинической больницы Киева, завершить капремонт помещений Киевской клинической больницы скорой медицинской помощи под создание Центра сердечно-сосудистой патологии.

Бюджет Киева на 2018 год предусматривает расходы 9,1 млрд грн на здравоохранение.

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Интерфакс-Украина
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