Медицина

17:18 19.01.2018

Профильный комитет Рады одобрил законопроект об усилении ответственности за насилие против медиков

Киев. 19 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект №6288 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усовершенствовании защиты профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников", сообщает в пятницу пресс-служба главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, одной из авторов и инициаторов законопроекта.

По словам О.Богомолец шансы, что законопроект будет принят, высокие. В случае позитивного голосования убийство или покушение на убийство медицинского или фармацевтического работника будет караться заключением на срок от 9 лет до пожизненного, захват медиков в качестве заложников – на 8-15 лет, нанесение легких или средних телесных повреждений – на 3-5 лет, а тяжелых - на 5-12 лет. Угроза убийством или нанесением тяжких телесных повреждений будет караться арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

"Дальше закрывать глаза на проблему невозможно: в течение предыдущих лет в Украине были зарегистрированы 192 преступления, в том числе 10 убийств, 5 преднамеренных тяжких телесных повреждений, 74 преднамеренных средней тяжести телесных повреждений, 1 истязание, 8 угроз убийством в отношении медицинских работников. В 2016 году таких нападений было 100. Примеры беззащитности медработников поражают", - говорится в сообщении пресс-службы.

О.Богомолец надеется, что с принятием закона количество нападений на медиков уменьшится. "Мы должны защитить тех, кто всю свою жизнь спасает всех нас", - отметила народный депутат.

Как сообщалось, законопроект №6288, инициаторами которого выступили представители парламентского комитета по здравоохранению, в частности, Ольга Богомолец, Олег Мусий, Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма, был зарегистрирован в Верховной Раде 5 апреля.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что несмотря на предусмотренные законодательством права работников здравоохранения, в Украине отсутствует уголовная ответственности за захват их в заложники, угрозу или насилие над ними, что, по мнению инициаторов законопроекта, свидетельствуют о незащищенности медицинских и фармацевтических работников перед существующими угрозами причинения вреда их жизни и здоровью во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей.

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