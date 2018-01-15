Медицина

18:28 15.01.2018

Кардиохирургический центр медсети "Добробут" в 2017г провел более 200 операций

Кардиохирургический центр медсети "Добробут" в 2017г провел более 200 операций

 Центр кардиохирургической помощи медицинской сети "Добробут" в 2017 году провел более 200 операций, сообщил руководитель центра Александр Бабляк.

"В 2017 году мы провели более 200 сложных операций на сердце с летальностью менее 0,5%", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

А.Бабляк отметил, что важным достижением центра кардиохиругической помощи "Добробута" стало внедрение и миниинвазивных операций на сердце.

"Мы навсегда изменили лицо кардиохирургии. Людей с перенесенной операцией на сердце перестанут узнавать по большому рубцу спереди на грудной клетке. Все операции мининвазивные", - сказал он.

Как сообщалось, Центр кардиохирургии медицинской сети "Добробут" планировал в 2017 году провести 200-250 операций на сердце, в 2018 увеличить их количество до 400.

Первая кардиооперация в "Добробуте" была проведена в декабре 2016 года.

Инвестиции медсети "Добробут" в открытие кардиоцентра составили более 50 млн грн. Центр может проводить до 40 операций в месяц при средней продолжительности операции 3-6 часов.

Сеть частных медицинских учреждений "Добробут" основана в 2001 году. В настоящее время в нее входят три детских клиники, две поликлиники и один стационар для взрослых пациентов, а также станция неотложной помощи. В клиниках работает более 10 тыс. сотрудников, обслуживающих за год 1,5 млн пациентов.

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