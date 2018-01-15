Статистика по кори в Харькове может быть искажена

Статистика по заболеваемости корью в Харькове может быть искажена из-за несогласованности в передаче информации о заболевании из частных клиник, реально заболевших может быть больше, считает врач-педиатр "Центра здоровья доктора Артемчука" (Харьков) Анастасия Амаш.

"Педиатры частных медицинских центров Харькова сталкиваются с проблемой невозможности передать экстренное извещение об инфекционном заболевании в связи с ликвидацией СЭС и внедрением электронной программы передачи "экстреннок" (экстренное извещение об инфекционном заболевании - ИФ)", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

А.Амаш уточнила, что передача такой информации в Харькове осуществляется при помощи специального программного обеспечения, которые устанавливается в клинике. Вместе с тем такое программное обеспечение преимущественно устанавливается в государственных лечебных учреждениях.

"Установления такой программы нужно добиться, что не очень просто. Чтобы облегчить передачу сообщения и не оказаться крайним, педиатры хитрят и перенаправляют пациентов с предварительным диагнозом и, возможно, даже готовыми результатами анализов в кабинеты инфекционистов государственных поликлиник или больниц, то есть в структуры, где ужe установлена программа передачи экстренного извещения", - сказала она.

При этом педиатр выразила сожаление, что если диагноз выставлен только по клинической картине без лабораторного подтверждения и степень тяжести не требует госпитализации, коллеги игнорируют передачу экстренного извещения, отпуская больного с устными рекомендациями о карантине.

"Сколько таких больных и, возможно, с корью, гуляет по городу, посещает общественные места, путешествует - неизвестно. У частных клиник нет программы для передачи информации и больного нужно возвращать в госструктуру. Такая ситуация – один из факторов стремительного распространения инфекций и усложняет видeниe реальной статистической картины заболеваемости", - сказала она.

Как сообщалось, за 11 месяцев 2017 года в Украине было зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью, в том числе пять летальных случав. Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 1,049 тыс., Одесской - 931, Закарпатской - 416, Тернопольской - 198, Черновицкой - 176, Запорожской - 127. В Харьковской области за указанный период было зарегистрировано семь случаев.