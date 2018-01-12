Почти половина заболевших корью киевских детей в возрасте 5-9 лет

Почти половина (46,5%) заболевших корью киевских детей в возрасте 5-9 лет, сообщает главное управление Госпотребслужбы в Киеве.

По данным управления, по состоянию на 12 января в Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения поступило 74 экстренных сообщений о случаях кори, в том числе 57 случаев заболевания детей и 17 взрослых.

По информации Госпортребслужбы, профилактические и противоэпидемические, в том числе ограничительные мероприятия проводятся в более 50 заведениях города, в том числе в детских дошкольных учреждениях №№ 43, 775, 570, 654, 816, "Кияночка", 423, 120, 104, 147, 419, 661, 587, 528, 143, частной школе "Монтессори", а также в школах и лицеях "Скандинавская гимназия", "Фокус образования", "Венская гимназия", школы №111, 1, 124, 169, 254, 192, 89, 84, 199, 27, 242, 49, 323, 61, 243, 57, 329 , лицей №100.

Как сообщалось, Киев на месяц ограничил посещение детских учреждений непривитыми от кори детьми.

По данным Киевской горгосадминистрации 20% киевских детей не привиты от кори. В 2016 году в Киеве были зафиксированы два случая заболевания корью, в 2017 году – 80, в первые десять дней 2018 года – 61 случай, из них 49 случаев у детей. Практически все заболевшие дети не были привиты от кори.