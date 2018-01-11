Медицина

18:39 11.01.2018

Правительство Японии завершило поставку медоборудования в 11 украинских больниц

Правительство Японии завершило поставку медоборудования в 11 украинских больниц

 Правительство Японии завершило поставку медицинского оборудования в 11 украинских больниц, закупленного на средства Непроектной грантовой помощи в рамках всемирной программы Официальной помощи в целях развития (ОПР) на $3,6 млн.

Как сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе презентации завершающей программу поставки рентгеновского аппарата в Киевскую областную клиническую больницу в четверг, в целом в рамках программы правительство Японии поставило в украинские клиники восемь цифровых ренгеновских систем Radrex и шесть энодскопических систем Evis Exera ІІІ.

Рентгеновские системы были поставлены в областные больницы Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областей, а также в Боловодскую центральную районную больницу, Старобельское районное территориальное медицинское объединение и Дрогобычскую городскую больницу №1.

Грантовая программа действует с 2014 года.

Оборудование по программе закупало британское закупочное агентство Crown Agents, которое сотрудничает с правительством Японии в сфере закупок в здравоохранения.

Как отметил в ходе презентации посол Японии в Украине Шигеки Сумме, невзирая на завершение указанной программы, правительство Японии располагает другими механизмами, которые позволят и далее поставлять медицинское оборудование в Украину.

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