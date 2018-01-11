Медицина

17:52 11.01.2018

За 11 мес. 2017г в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью – Супрун

За 11 мес. 2017г в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью – Супрун

За 11 месяцев 2017 года в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью, в том числе пять летальных случаев, сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в четверг.

Согласно ее данным, все летальные случаи зафиксированы в Одесской области, где от этого заболевания скончались трое детей и двое взрослых.

"Еще в сентябре 2017 года, когда начались достаточно серьезные вспышки заболевания корью в Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской областях, мы создали штаб при Минздраве и рекомендовали в этих областях ограничить пребывание непривитых детей в детских коллективах – школах, детсадах. Тернопольская и Ивано-Франковская области прислушались, у них снизилась заболеваемость, а Одесская область и дальше разрешала детям ходить в школу без прививок. После гибели пяти человек они, наконец, поняли, что это нужно запретить, и теперь требуют, чтобы дети были привиты", - сказала она, при этом добавив, что почти 80% заболевших корью не были вакцинированы.

У.Супрун также сообщила, что в настоящее время вакцина от кори есть во всех областях в достаточном количестве. Она рекомендовала в случае информации об отсутствии вакцин сообщать об этом на "горячую линию" Минздрава или на страницу ведомства в "Фейсбук".

"Мы сможем ответить вам, сколько вакцин в наличии в вашей области, или сделать перераспределение, если почему-то вакцин в вашей области нет", - сказал она.

Ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

КГГА: В Киеве зафиксировано 66 случаев заболевания корью

Вопрос сооплаты за медуслуги может опять стать актуальным после выборов

Кабмин назначил Стефанишину замминистра здравоохранения по евроинтеграции

В Запорожской области за октябрь-декабрь корью заболели 33 сотрудника больниц, среди которых 27 врачей

Минздрав пересмотрит базовый тариф "первички" для педиатрической практики

Вакцина от кори в Киеве есть в достаточном количестве, работа кабинетов вакцинации будет продлена

В Киеве запретят непривитым от кори детям посещать детские учреждения

Минздрав внедрил в работу международную классификацию ICPC-2 для врачей "первички"

Кампания по выбору врача первичной медпомощи начнется в апреле

Эпидемии гепатита А в Украине нет, зарегистрирована вспышка в Николаеве и области

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Японии завершило поставку медоборудования в 11 украинских больниц

Кабмин утвердил стратегию госполитики здорового и активного долголетия населения-2022

Тарифы на медуслуги будут сформированы по принципу диагностически родственных групп – Ковтонюк

Методика расчета стоимости медуслуг определит затраты на медуслуги

Местные советы должны до 1 июля принять решения об автономизации медучреждений "первички"

Ответственными за медреформу будут обладминистрации – Ковтонюк

Минздрав ужесточил требования к оснащению медучреждений "первички" для их автономизации - Ковтонюк

Киевский онкоцентр получил за счет горбюджета медоборудование на 80 млн грн

Самые низкие в Европе расходы на здравоохранение в Украине содержат одну из самых громоздких отраслевых инфраструктур

ПРООН объявила госзакупки лекарственных средств по 5-ти направлениям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА