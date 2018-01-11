Медицина

12:37 11.01.2018

Тарифы на медуслуги будут сформированы по принципу диагностически родственных групп – Ковтонюк

Тарифы на медуслуги будут сформированы по принципу диагностически родственных групп – Ковтонюк

Тарифы на медицинские услуги будут сформированы по принципу "диагностически родственных групп" (DRG), сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Тарифы на медуслуги будут рассчитаны по так называемым "диагностически родственным группам" (DRG), группам заболеваний, схожих между собой финансово и клинически. Сначала группируются все клинические параметры, например, все, что касается аппендицитов. И уже среди аппендицитов группируются еще две группы - одна дешевая, вторая дорогая. Тариф будет рассчитываться так: базовая ставка, умноженная на коэффициент. Базовая ставка - это как бы средняя стоимость среднего случая по стране", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Ковтонюк уточнил, что коэффициенты к тарифам будут формироваться в зависимости от сложности, по группе заболеваний, типу больницы, а также будут частью политики здравоохранения.

"Мы очень внимательно анализируем данные по регионам, видим, где какая себестоимость той или иной медуслуги, где наиболее эффективно используется коечный фонд. Мы видим, что для большинства больниц себестоимость примерно одинакова, но есть клиники, где показатели выбиваются, где они намного выше или намного ниже. Тогда мы делаем ряд предположений, почему так происходит, и проверяем их. Когда мы подсчитаем себестоимость на практике, когда поймем и увидим все эти разбросы, тогда и определим тариф", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию, направленную на обеспечение стандартизации подходов к учету расходов в учреждениях здравоохранения на основе общего принципа "сверху вниз".

Полный текст интервью с П.Ковтонюком читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

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