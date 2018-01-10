Медицина

19:02 10.01.2018

В Запорожской области за октябрь-декабрь корью заболели 33 сотрудника больниц, среди которых 27 врачей

В Запорожской области за октябрь-декабрь корью заболели 33 сотрудника больниц, среди которых 27 врачей

В Запорожской области в период с 3 октября по 15 декабря 2017 года корью заболели 33 сотрудника местных лечебно-профилактических учреждений (в основном г.Запорожье), из которых 27 - врачи.

Как сообщили в ГУ "Запорожский областной лабораторный центр" Министерствоа здравоохранения Украины, по состоянию на январь 2018 года в Запорожской области зарегистрировано 256 случаев заболевания корью.

Наибольшее число заболевших в Запорожье - 137 человек, а также в Запорожском районе – 94 человека.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" специалисты департамента охраны здоровья Запорожского горсовета, все местные медики привиты от кори, однако вакцинация проходила много лет назад, и возможно потеряла эффективность из-за особенностей иммунитета.

Как сообщалось, первые случаи заболевания корью зарегистрированы в Запорожье в конце сентября 2017 года в семьях ромов, массово проживающих в поселке Шевченковского района.

После этого заболевание опасной вирусной инфекцией было зафиксировано в других районах города Запорожье, а также в области. Так, в поселке Кушугум Запорожского района корью заболели 40 учащихся и сотрудников школы "Интеллект".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вакцина от кори в Киеве есть в достаточном количестве, работа кабинетов вакцинации будет продлена

В Киеве запретят непривитым от кори детям посещать детские учреждения

Одесский горсовет запретил посещать школы и детсады не привитым от кори детям

Во Львовской области 9 человек госпитализированы с корью

Около 80 случаев кори зарегистрировано в столице с начала года

Двое жителей Запорожья умерли от лептоспироза после купания в водоеме

Количество больных корью в Украине в июне возросло вдвое

В Запорожье открыли областной центр экстренной медицинской помощи

За несколько дней в реанимацию запорожских больниц с диагнозом "ботулизм" попало 5 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав пересмотрит базовый тариф "первички" для педиатрической практики

Местные советы должны до 1 июля принять решения об автономизации медучреждений "первички"

Ответственными за медреформу будут обладминистрации – Ковтонюк

Минздрав ужесточил требования к оснащению медучреждений "первички" для их автономизации - Ковтонюк

Минздрав внедрил в работу международную классификацию ICPC-2 для врачей "первички"

Киевский онкоцентр получил за счет горбюджета медоборудование на 80 млн грн

Самые низкие в Европе расходы на здравоохранение в Украине содержат одну из самых громоздких отраслевых инфраструктур

ПРООН объявила госзакупки лекарственных средств по 5-ти направлениям

Около 40% выезжающих за рубеж пациентов едет лечить онкозаболевания – эксперт

Число заболевших гепатитом А в Николаеве увеличилось до 62 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА