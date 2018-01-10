В Запорожской области за октябрь-декабрь корью заболели 33 сотрудника больниц, среди которых 27 врачей

В Запорожской области в период с 3 октября по 15 декабря 2017 года корью заболели 33 сотрудника местных лечебно-профилактических учреждений (в основном г.Запорожье), из которых 27 - врачи.

Как сообщили в ГУ "Запорожский областной лабораторный центр" Министерствоа здравоохранения Украины, по состоянию на январь 2018 года в Запорожской области зарегистрировано 256 случаев заболевания корью.

Наибольшее число заболевших в Запорожье - 137 человек, а также в Запорожском районе – 94 человека.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" специалисты департамента охраны здоровья Запорожского горсовета, все местные медики привиты от кори, однако вакцинация проходила много лет назад, и возможно потеряла эффективность из-за особенностей иммунитета.

Как сообщалось, первые случаи заболевания корью зарегистрированы в Запорожье в конце сентября 2017 года в семьях ромов, массово проживающих в поселке Шевченковского района.

После этого заболевание опасной вирусной инфекцией было зафиксировано в других районах города Запорожье, а также в области. Так, в поселке Кушугум Запорожского района корью заболели 40 учащихся и сотрудников школы "Интеллект".