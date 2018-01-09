Около 40% выезжающих за рубеж пациентов едет лечить онкозаболевания – эксперт

Около 40% выезжающих за границу украинских пациентов едет для лечения в зарубежных клиниках онкозаболеваний, сообщила заместитель главы Международной ассоциации врачей медицинского туризма (МАВМТ) Инна Дащенко.

"Приблизительные данные, по данным украинских агентств, - онкология 40%, неврология 10%, трансплантация органов 8%, диагностика 8%, ортопедия 8%, трансплантация костного мозга 6%, остальные запросы – это офтальмология, урология, эстетическая медицина, пульмонология, ЛОР-заболевания", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

По информации МАВМТ, наиболее популярным медицинским направлением из Украины в 2017 году была Турция, куда пациенты выезжают для диагностики и лечения онкологии, ортопедии и операций при помощи робота ДаВинчи, Израиль (онкология, ортопедия, трансплантология), Латвия и Литва (ортопедия, реабилитация, флебология), Греция (робот ДаВинчи, реабилитация), Польша (нейрореабилитация, ортопедия), Индия (онкология - химиотерапия, радиотерапия, трансплантация), Беларусь (трансплантация), Таиланд (хирургия и пластическая хирургия).

Кроме того, украинские пациенты выезжают на курорты Венгрии, Словакии и Чехии на оздоровление.

И.Дащенко рассказала, что чаще всего операторы выездного медицинского туризма промотируют предложения по проведению трансплантации костного мозга, кардиохирургии, флебологии, бариатрии, операций с помощью робота ДаВинчи, а также по реабилитации и санаторно-курортному лечению.

Комментируя развитие в Украине въездного медицинского туризма, эксперт отметила, что он "развивается в основном, силами самих клиник", при этом в стране нет традиции вознаграждения за привлечение пациентов.

"Многие клиники готовы принимать иностранных пациентов, но часто "хромает" именно сервисная часть услуги. Кроме того, клиники не до конца знают, откуда привлекать пациентов. Чаще всего пациенты - это наши эмигранты, сотрудники иностранных компаний, работающих в Украине, и их друзья, которые едут сюда по рекомендации", - сказала она.

По оценке И.Дащенко, в сфере въездного медицинского туризма иностранных пациентов более всего привлекают кардиохирургия, офтальмология, эстетическая медицина и лечение стволовыми клетками, стоматология, нейрореабилитация, а также гастроэнтерологические курорты.

"Часто медицинские туристы совмещают приезд по работе или на отдых с базовой диагностикой - КТ, МРТ, анализы, именно благодаря быстроте получения услуги и привлекательной цены", - считает она.

И.Дащенко прогнозирует рост медицинского туризма на 2018 год.

"Появляются новые агенты, которые хотят развивать въездной туризм, но им не хватает информации, партнеров и финансирования. Любой труд должен оплачиваться, но не все наши клиники и санатории готовы закладывать в затратную часть вознаграждение агентов. Поэтому пока туроператоры принимают оплату за лечение или курорт на свой счет и перечисляют деньги клинике/санаторию за вычетом своей комиссии. Но так работать могут не все, не у всех есть возможность принять деньги из-за рубежа на свой счет", - подчеркнула эксперт.