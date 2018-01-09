Кампания по выбору врача первичной медпомощи начнется в апреле

Кампания по выбору пациентом врача первичной медицинской помощи в рамках медицинской реформы начнется с апреля.

Как сообщает министерство здравоохранения, до апреля подписание деклараций с врачом первичной медпомощи будет происходить в пилотном режиме.

"Это сделано для того, чтобы врачи имели время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронного здравоохранения", - пояснили в Минздраве.

При этом в ведомстве напомнили, что коммунальные учреждения первичной помощи в 2018 году должны быть реорганизованы в некоммерческие коммунальные предприятия.

"Только в таком статусе медучреждения смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета", - подчеркивают в Минздраве.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 декабря 2017 приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117). По информации Министерства здравоохранения, принятый закон обеспечит выделение около 5 млрд грн на усиление медицинской инфраструктуры в сельской местности в течение двух лет. Закон предусматривает обеспечение в сельской местности медиков служебным жильем и транспортом, создание возможностей для получения образования и повышения квалификации и определяет приоритетом развитие телекоммуникационной инфраструктуры для функционирования электронной системы здравоохранения и внедрения телемедицины, ранее анонсированной президентом. Ранее, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

На заседании правительства 28 декабря Кабмин утвердил около 20 нормативно-правовых актов, необходимых для запуска медицинской реформы. В частности, утверждено положение о Национальной службе здоровья, которая будет создана до конца первого полугодия 2018 года и заработает с июля. В ходе заседания с оговоркой доработать в однодневный срок были утверждены методика расчета стоимости услуги по медобслуживанию, порядок проведения конкурса на занятие должности руководителя государственных/коммунальных учреждений, положение о наблюдательном совете учреждения здравоохранения, а также изменения в типовой контракт с руководителями учреждений здравоохранения.