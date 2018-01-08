Суд арестовал "экс-министра здравоохранения" оккупированного Крыма

Суд Херсона избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц без права внесения залога бывшему "министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

Как сообщает телеканал "112.Украина", на судебном заседании в понедельник присутствовал сам П.Михальчевский и его жена. Он заявил, что не признает себя виновным и никуда бежать не собирался, а в херсонский суд приехал из Киева сам на своем автомобиле.

В свою очередь сторона обвинения просила суд назначить подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком до 60 дней без права залога, поэтому планирует подавать апелляцию.

Как сообщалось, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Киеве бывшего "министра здравоохранения Крыма" П.Михальчевского. В рамках уголовного производства по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность), ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице был проведен санкционированный обыск.

Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями

В тот же день прокуратура АР Крым уведомила П.Михальчевского о подозрении в государственной измене.