Медицина

16:06 03.01.2018

Кабмин утвердил изменения в положение о Минздраве

Кабмин утвердил изменения в положение о Минздраве

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о Министерстве здравоохранения Украины с целью урегулирования вопроса относительно разграничения полномочий министра здравоохранения и государственного секретаря Минздрава.

Соответствующее постановление, принятое правительством 27 декабря, обнародовано на сайте Кабмина.

Из мероприятий, которые осуществляет ведомство с целью организации своей деятельности исключено положение о формировании кадрового резерва.

Положение о Минздраве дополнено пунктами, регулирующими полномочия руководителя государственной службы при министерстве, который является высшим должностным лицом из числа государственных служащих Минздрава, подконтрольным и подотчетным министру.

Среди функций госсекретаря Минздрава – организация работы аппарата министерства, обеспечение подготовки предложений относительно выполнения заданий ведомства, контроль выполнения аппаратом Минздрава Конституции и законов Украины, актов президента, Кабмина, приказов самого ведомства, поручений министра и его заместителей.

Руководитель государственной службы министерства также готовит план работы ведомства, обеспечивает реализацию государственной политики относительно государственной тайны, запрашивает информацию, необходимую для выполнения заданий, возложенных на Минздрав, представляет его в гражданско-правовых отношениях, назначает и увольняет госслужащих аппарата Минздрава, а также работников аппарата.

Как сообщалось, в октябре 2017 года в результате повторного конкурса на должность госсекретаря Минздрава его победителем стал А.Янчук.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав обновил предельные цены на препараты по программе "Доступные лекарства"

Кабмин утвердил методику расчета стоимости медуслуг

Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю снизился на 5%

Минздрав начал разработку законопроекта о лицензировании врачебной деятельности

Комиссия Минздрава определила двух победителей конкурса на вакансии глав директоратов

Минздрав дозакупит дополнительные лекарства по онкологии на сэкономленные 100 млн грн

Минздрав внес изменения в положение о госпитальных округах

Минздрав вынес на общественное обсуждение часть перечня лексредств для закупки за средства госбюджета-2018

Кабмин расширил перечень лекарств для международных закупок за средства госбюджета 2017 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине за неделю снизилась на 19%

В системе ProZorro в 2017 г. было проведено 31 тыс. закупок лекарственных средств

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога в 2 раза

Правительство внесло изменения в перечень лекарств и медизделий для закупки за средства госбюджета 2016 г.

"Урядовый курьер" опубликовал ряд принятых для реализации медреформы постановлений

Кабмин разрешил фармкомпании "Биофарма Плазма" экспорт препаратов крови в 2018 году

В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман

Порошенко назначил пожизненные стипендии 13 медикам

Украинская программа "Доступные лекарства" будет расширена на препараты по трансплантации в июле 2018 года

Госреестр лексредств в рамках пилотного проекта интегрирован в ProZorro

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА