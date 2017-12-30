В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.

"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – сказал премьер в эфире ТРК "Украина" в субботу.

Он отметил, что уже имеются предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter.

По словам премьера, данной идеей занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.