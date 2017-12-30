Медицина

20:38 30.12.2017

В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман

В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.

      "Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – сказал премьер в эфире ТРК "Украина" в субботу.

      Он отметил, что уже имеются предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter.

      По словам премьера, данной идеей занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Интерфакс-Украина
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