Имплементация медреформы станет задачей 2018 года – Березенко

Имплементация медицинской реформы станет задачей 2018 года, считает заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", член парламенткого комитета по вопросам здравоохранения Сергей Березенко.

"Впереди - обсуждение и внедрение следующих шагов имплементации медицинской реформы совместно со специалистами, экспертами и практикующими врачами, со всеми, кто открыт и готов конструктивно помогать", - написал он на своей странице в сети Facebook, коментируя подписание президентом Украины законов, необходимых для медицинской реформы.

С.Березенко отметил, что принятие этих законов обеспечило невозвратность изменений, "несмотря на сопротивление и инертное нежелание многих менять старую советскую систему".

Как сообщалось, президент Украины П.Порошенко в четверг подписал законы, необходимые для старта реформирования системы здравоохранения закон о государственных финансовых гарантиях (законопроект №6327), а также закон об улучшении оказания медицинской помощи в сельской местности (№7117).