Медицина

14:42 26.12.2017

Фармкомпания Mallinckrodt покупает конкурента Sucampo за $1,2 млрд

Фармкомпания Mallinckrodt покупает конкурента Sucampo за $1,2 млрд

Международная фармацевтическая компания Mallinckrodt Pharmaceuticals достигла соглашения о приобретении меньшего конкурента Sucampo Pharmaceuticals за $1,2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Mallinckrodt, компания заплатит $18 за акцию Sucampo, при том что 30 октября этого года цена бумаг была на 89% ниже.

Sucampo занимается продажами препарата от хронических запоров и проводит клинические испытания двух лекарств от редких заболеваний.

Акции Mallinckrodt неактивны в ходе предварительных торгов во вторник, бумаги Sucampo дорожают на 5%.

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