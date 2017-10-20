Медицина

18:39 20.10.2017

Аналитики отмечают рост цен на некоторые группы лекарственных средств до 60% за два месяца

Аналитики отмечают рост цен на некоторые группы лекарственных средств до 60% за два месяца

Розничные цены на некоторые группы лекарственных препаратов за два месяца на 30-60%.

По данным компании "Бизнес Кредит", в частности, в сентябре 2017 года по сравнению с августом 2017 года розничные цены на безрецептурные отологические средства выросли на 60%, безрецептурные средства местной контрацепции подорожали на 50%.

На 30% за два месяца выросли розничные цены на рецептурные антисептики (спирт), рецептурные гормональные контрацептивы и препараты половых гормонов, безрецептурные офтальмологические средства, а также на безрецептурные лекарственные средства для горла.

Как сообщалось со ссылкой на данные компании "Бизнес Кредит", аптечные продажи в Украине в январе-сентябре 2017 года в денежном выражении возросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 47,408 млрд грн., в натуральном выражении в январе-сентябре аптечные продажи увеличились на 11% - до 1,097 млрд упаковок.

В сентябре 2017 года, по данным "Бизнес Кредита", аптечные продажи лекарств выросли в денежном выражении на 20% - до 4,669 млрд грн, в натуральном выражении - на 12%, до 81,199 млн упаковок. Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины в сентябре 2017 года составила 44,81 грн, лекарств – 57,5 грн за упаковку.

По итогам 2016 года аптечные продажи в Украине в денежном выражении возросли на 22% по сравнению с 2015 годом – до 57,211 млрд грн, в натуральном выражении аптечные продажи увеличились на 13% - до 1,432 млрд упаковок. Розничные продажи лекарственных средств в 2016 году в денежном выражении возросли на 21% - до 46,872 млрд грн, в натуральном выражении - на 14%, до 891,945 млн упаковок.

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