В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента о принятии медреформы

Народные депутаты Игорь Шурма, Олег Мусий, а также Михаил Папиев зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом проекта закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Текст постановления в настоящее время на сайте Рады отсутствует.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327). Соответствующее решение было принято 240-мя голосами.