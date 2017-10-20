Медицина

17:31 20.10.2017

В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента о принятии медреформы

В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента о принятии медреформы

Народные депутаты Игорь Шурма, Олег Мусий, а также Михаил Папиев зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом проекта закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Текст постановления в настоящее время на сайте Рады отсутствует.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327). Соответствующее решение было принято 240-мя голосами.

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Интерфакс-Украина
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