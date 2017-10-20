ГПУ и Нацполиция начала выемку документов у пациентских организаций

Генеральная прокуратура Украины и Национальная полиция начала выемку документов у пациентской организаций "Благотворительного фонд "Пациенты Украины", в пятницу также запланирована выемка документов в пациентской организации "Сеть ЛЖВ".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в БФ "Пациенты Украины", в пятницу следователи Нацполиции начали знакомиться с финансовыми документами организации за три года работы в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой.

"Нас обвинили в том, что мы за деньги Глобального фонда закупали медикаменты по завышенным ценам", - сообщили в БФ.

Собеседник агентства подчеркнул, что в рамках сотрудничества с Глобальным фондом организация проходит регулярные проверки.

При этом в пациентской организации отмечают, что в рамках сотрудничества с Глобальным фондом не занимаются закупками лекарственных средств.

"У нас ни в одном проекте никаких закупок нет. Мы занимаемся только адвокацией", - подчеркнули в организации.

Кроме того, "Пациенты Украины" отметили, что не владеют информацией, по чьему заявлению было возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во Всеукраинской благотворительной организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ", следователи Нацполиции намерены в пятницу прийти и в эту общественную организацию для выемки документов.

"Всеукраинскую сеть ЛЖВ обвиняют в растрате грантовых средств и использовании их на финансирование ЛНР и ДНР. Это полный абсурд. Сегодня к нам должны прийти из Нацполиции", - сообщили в "Сети ЛЖВ".

Как сообщалось, 11 октября благотворительный фонд "Пациенты Украины" и всеукраинская благотворительная организация "Всеукраинская сеть ЛЖВ" заявили об изъятии у них документов Национальной полицией для проведения внеплановых налоговых проверок и ревизий. Пациентские организации сообщили, что Нацполиция и Генпрокуратура обвиняют руководство организаций в присвоении средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Пациентские организации отмечают, что средства Глобального фонда в Украине получают 588 организаций, в том числе 354 лечебных учреждения (СПИД-центры, туберкулезные диспансеры) и 124 исправительные учреждения.

Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией был основан Организацией Объединенных Наций в январе 2002 года для улучшения финансирования национальных программ, направленных на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией, в странах с недостаточным количеством собственных ресурсов.