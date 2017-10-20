Медицина

10:13 20.10.2017

Нацслужба здоровья может быть создана в начале 2018 года – Ковтонюк

Нацслужба здоровья может быть создана в начале 2018 года – Ковтонюк

Независимый заказчик услуг, ответственный за финансирование системы здравоохранения, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) может быть создана в начале 2018 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Уже много проектов нормативных актов для реализцаии закона о государственных финансовых гарантиях наработаны, мы ожидали принятия законопроекта. Один из них - постановление правительства о создании НСЗУ. Как только президент подпишет закон №6327, мы сразу подадим проект постановления на Кабмин. Это произойдет в начале 2018 года", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

П.Ковтонюк отметил, что, согласно принятому в четверг закону, до создания НСЗУ финансирование системы здравоохранения будет осуществляться в порядке, определенном Кабмином.

"Будет переходной период. До момента, как финансированием будет заниматься НСЗУ, я думаю, что с очень высокой вероятностью, это временно будет выполнять Минздрав. Но это будет с четким дедлайном в несколько месяцев, не дольше, пока НСЗУ не будет создана и пока все формальности не будут пройдены, пока она не будет укомплектована", – сказал он.

П.Ковтонюк сообщил, что над созданием НСЗУ работает команда из около 20 человек. Назначать руководителя НСЗУ будет Кабмин.

"Назначение будет правом Кабмина. Мы эту должность в обмен на голоса никому не обещали, дождемся создания НСЗУ", - отметил он.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе.

Согласно принятому документу, для всей территории Украины будут установлены единые тарифы оплаты медицинских услуг и препаратов, которые будут предоставляться по программе медицинских гарантий. Получать оплату за медобслуживание пациентов будут учреждения здравоохранения и физические лица-предприниматели, которые заключат соответствующие договора с Национальной службой здоровья.

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