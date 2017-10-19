Минздрав будет формировать политику в сфере здравоохранения, не будет лоббировать фампроизводителей – замминистра

Министерство здравоохранения Украины будет формировать государственную политику в сфере здравоохранения, не будет заниматься лоббированием фармацевтических производителей, заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

"Важно, чтобы Минздрав занимался тем, что формирует госполитику. Он избавляется от практики закупок, от распределения финансовых потоков, которые шли через него. Это несвойственные Минздраву функции. Минздрав должен формировать правила, по которым работает государственная политика", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Комментируя роль фармацевтических производителей в реализации медицинской реформы, Р.Илык отметил, что в предусмотренный медреформой гарантированный объем медуслуг входит также его лекарственное обеспечение.

"Рядом с гарантированной медуслугой определен гарантированный пакет в части обеспечения доступа до лекарств. Тут нет лоббизма конкретного фармпроизводителя, конкретной фармкомпании или конкретного названия. Есть МНН (международное непатентованное название), есть форма выпуска, есть дозировка", - сказал он.

Р.Илык напомнил, что в направлении амбулаторной медпомощи государство реализует и будет расширять программу реимбурсации (возмещения стоимости лекарственных средств), которая в настоящее время включает три нозологии.

В госпитальном сегменте, по его словам, госполитика будет ориентирована на обеспечение медицинских учреждений лекарственными средствами согласно Национальному перечню, в который включаются МНН, а не торговые названия препаратов, определенные протоколами и стандартами лечения.

Р.Илык подчеркнул: МНН, форма выпуска и дозировка станут основными параметрами, которые будут заложены в основу обновленной системы бюджетных закупок лекарственных средств, которую Минздрав разрабатывает на электронной площадке ProZorro.

По его словам, Минздрав ведет работу над внедрением в Украине электронного рецепта и системы eHealth.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе.

По мнению генерального директора фармацевтической компании ОДО "ИнтерХим" (Одесса) Анатолия Редера, медицинская реформа и изменения в системе здравоохранения должны включать сбалансированную фармацевтическую политику.