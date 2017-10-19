Медицина

18:25 19.10.2017

В ближайшее время Минздрав приступит к имплементации медреформы

В ближайшее время Минздрав приступит к имплементации медреформы

В ближайшее время Министерство здравоохранения приступит к имплементации медицинской реформы, заложенной в законопроекте №6327, потрясения для медучреждений и медиков не будет, заверил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"У нас есть план, несмотря на то, что он очень радикальный, но он очень системный, и не шоковый, он не принесет потрясения для врачей и медучреждений. Будут делаться радикальные вещи, но очень постепенно, с 1 января никто не попадет в ситуацию, когда вдруг нет денег, или нет пациентов", - сказал он на брифинге в Киеве четверг.

П.Ковтонюк подчеркнул, что, план Минздрава рассчитан, на то, что реформа будет проведена спокойно и спланировано.

"Уже на следующей неделе у нас будет встреча со всеми регионами. На следующей неделе, в течение 7-10 дней, мы сообщим о том, какие будут ключевые даты, какие действия и сроки", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе.

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