Медицина

13:06 19.10.2017

Экстренная медпомощь и некоторые другие виды медицинских услуг останутся бесплатными - Супрун

Экстренная медпомощь и некоторые другие виды медицинских услуг останутся бесплатными - Супрун

 Экстренная медицинская помощь и срочная хирургия останутся для украинцев бесплатными, а формула расчета будущих тарифов для врачей будет обнародована до конца месяца, заверяет и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Вся экстренная медицинская помощь и хирургия или лечение после экстренной помощи будут оплачиваться государством... Будут бесплатными и после 2020 года для пациента такие виды медпомощи: экстренная медпомощь, паллиативная помощь, лечение детей до 16 лет, роды и медреабилитация", - сказала она журналистам в кулуарах парламента в четверг.

У.Супрун напомнила, что в 2018-2019 годах второе и третье звено медпомощи останутся бесплатным для пациента, и система в указанный период меняться не будет.

"С 2020 года государство будет оплачивать такую помощь через субвенцию. Мы дали два года переходного периода. Уже в следующем году будут обнародованы тарифы для врачей первого звена - педиатров, семейных врачей и врачей общей практики. На втором и третьем звеньях это начнется с 2020 года. Но формулу, по которой будут рассчитываться тарифы, я надеюсь, мы сможем обнародовать до конца текущего месяца", - рассказала она.

Вместе с тем, и.о. министра напомнила о пилотном проекте, который будет реализован уже в следующем году.

"На 2018 год мы заложили пилотный проект – 112 млн грн на оплату трансплантологии почек здесь, в Украине, а не заграницей", - отметила У.Супрун.

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