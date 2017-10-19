Из законопроекта о медреформе исключена поправка о финансировании сферы здравоохранения в объеме 5% ВВП - депутат

Поправка о ежегодном финансировании системы здравоохранения Украины в объеме 5% ВВП исключена из законопроекта о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств, сообщил член профильного парламентского комитета Игорь Шурма во время заседания Верховной Рады.

"Для того чтобы этот закон (6327 - ИФ) заработал, необходимо выделить средства – 5% от ВВП. И эта поправка была ликвидирована", - сказал он.

Кроме того, И.Шурма отметил, что из законопроекта не было исключено понятие сооплаты за медицинские услуги.

Как сообщалось, во вторник 17 октября Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта по медицинской реформе №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" во втором чтении.