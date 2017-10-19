Медицина

11:37 19.10.2017

Из законопроекта о медреформе исключена поправка о финансировании сферы здравоохранения в объеме 5% ВВП - депутат

Из законопроекта о медреформе исключена поправка о финансировании сферы здравоохранения в объеме 5% ВВП - депутат

 Поправка о ежегодном финансировании системы здравоохранения Украины в объеме 5% ВВП исключена из законопроекта о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств, сообщил член профильного парламентского комитета Игорь Шурма во время заседания Верховной Рады.

"Для того чтобы этот закон (6327 - ИФ) заработал, необходимо выделить средства – 5% от ВВП. И эта поправка была ликвидирована", - сказал он.

Кроме того, И.Шурма отметил, что из законопроекта не было исключено понятие сооплаты за медицинские услуги.

Как сообщалось, во вторник 17 октября Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта по медицинской реформе №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" во втором чтении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада утвердила в целом медицинскую реформу

Источники финансирования здравоохранения остаются проблемным вопросом правительственной медреформы

Сооплату за медицинские услуги вернули поправками - Богомолец

Рада рассматривает медицинскую реформу

Рада во вторник прервала рассмотрение законопроекта о медреформе

Все политсилы ВР поддержали изъятие из законопроекта по медреформе норму о сооплате со стороны граждан

Рада во 2-м чтении рассматривает законопроект по медреформе

Предусмотренное медреформой развитие превентивной медицины может снизить заболеваемость раком молочной железы на треть

Минздрав не поддерживает запланированный на среду нацфорум по здравоохранению

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Раду поддержать правительственную медреформу

ПОСЛЕДНЕЕ

Отклонение температурного режима части вакцин "Ваксигрип" не повлияло на их качество и эффективность

Минобразования ввело минимальный балл для поступления на медспециальности

"Охматдет" получил оборудование для быстрой диагностики туберкулеза, ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита

Исполнительная служба арестовала еще около 140 млн грн "Санофи-Авентис Украина"

Минздрав рассматривает возможность реимбурсации препаратов для амбулаторного лечения онкобольных

Гослекслужба ожидает заключения ГЭЦ по китайской вакцине от гриппа 20 октября, 25 октября – по французской вакцине

Приобритение фармфирмой "Дарница" акций БХФЗ создает риск монополии на ряд препаратов - мнение

Разрешение АМКУ концентрации на фармрынке путем покупки фармфирмой "Дарница" акций БХФЗ создает риск монополии – мнение

Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

Законопроект о сельской медицине предусматривает строительство 4 тыс. современных амбулаторий в сельской местности – Березенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА