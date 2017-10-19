Рада утвердила в целом медицинскую реформу

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании в четверг. Во время голосования за документ в сессионном зале присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун, которые активно жестикулировали, призывая парламентариев поддержать своими голосами принятие законопроекта в целом.

Программа государственных гарантий, предусмотренная законопроектом, будет определять перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых будет гарантировать государство за счет средств Государственного бюджета.

Как предусмотрено медреформой, программу будет разрабатывать Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. А утверждать ее будет Верховная Рада в составе закона о Государственном бюджете на соответствующий год.

Согласно принятому проекту закона, не менее 5% ВВП в Госбюджете нужно будет выделять на реализацию программ медицинских гарантий. Расходы на программу будут защищенными статьями расходов бюджета.

Закон определяет, что в пределах программы медгарантий государство гарантирует оплату услуг и лексредств, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением беременности и родами.

Закон вступает в силу через месяц со дня его публикации и вводится в действие с 1 января 2018 года поэтапно.

Согласно заключительным и переходным положениям законопроекта, с 1 января 2018 года будет запущена программа медгарантий для первичной медицины.

В течение 2018-2019 годов такой подход будет постепенно введен для других видов медицинской помощи, в частности через реализацию пилотных проектов для соответствующих видов медицинских услуг.

Предполагается, что с 1 января 2020 года такой подход будет осуществляться по всем видам медицинской помощи.

Изменения в законодательство также предусматривают, что будет создан новый центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься организацией финансирования предоставления медуслуг и лекарственных средств.

Этот орган, который авторы законодательной инициативы называют Национальной службой здоровья, будет заказчиком медицинских услуг по программе медгарантий. Он же будет реализовывать государственную политику в сфере финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий, а также обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения, создание которой также предусматривает данный закон.

Согласно принятому документу, для всей территории Украины будут установлены единые тарифы оплаты медицинских услуг и препаратов, которые будут предоставляться по программе медицинских гарантий. Получать оплату за медобслуживание пациентов будут учреждения здравоохранения и физические лица-предприниматели, которые заключат соответствующие договора с Национальной службой здоровья.

После успешного голосования В.Гройсман и У.Супрун поблагодарили поддержавших законопроект во втором чтении и в целом парламентариев.