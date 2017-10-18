Источники финансирования здравоохранения остаются проблемным вопросом правительственной медреформы

Источники финансирования системы здравоохранения Украины остаются проблемным и нерешенным вопросом предложенной правительством медицинской реформы, заложенной в законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств.

Такое мнение журналистам высказал заместитель главы правления Всеукраинского врачебного общества (ВУЛТ, Всеукраїське лікарське товариство – укр.) Константин Надутый.

"В законопроекте №6327 не говорится, откуда возьмутся деньги (на здравоохранение - ИФ). Законопроект гарантирует оказание медицинских услуг, но в условиях недостаточного финансирования не говорит, как они будут оплачены", - сказал он в кулуарах Национального форума здравоохранения "За здоровую нацию".

Кроме того, по словам К.Надутого, вся ответственность за оказание медицинской помощи возлагается на поставщика медуслуг, т. е., на медицинское учреждение и врача. При этом в условиях ограниченного финансирования предоставление бесплатной медуслуги будет невозможным.

Он также отметил, что законопроект №6327 отменил в сфере здравоохранения действие закона о ценообразовании, что не позволит поставщику медуслуги оспаривать утвержденный тариф на нее в случае его необоснованности.

"Медучреждение не сможет оспорить тарифы. Каким образом врачи будут предоставлять медуслуги при отсутствии денег - непонятно", - сказал К.Надутый, подчеркнув, что для эффективной работы системы здравоохранения, для ее финансирования должно быть направлено не менее 7% ВВП страны.

В проекте резолюции форума отмечается необходимость реформы здравоохранения, при этом подчеркивается, что в ходе реформы украинские специалисты и эксперты должны создать национальную систему здравоохранения.

Кроме того, в проект резолюции подчеркивается необходимость внедрения в Украине общеобязательного государственного социального медицинского страхования, а также поддержки и принятия в первом чтении подготовленных комитетом ВР по вопросам здравоохранения законопроектов №2162-д о лекарственных средствах, №2409а об основах государственной политики здравоохранения, №7065 об организации медицинского обслуживания населения в Украине.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 октября начала рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта по медицинской реформе №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств".

При этом заместитель главы профильного комитета ВР Ирина Сысоенко в начале заседания сообщила, что в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению все представленные в парламенте политические силы поддержали изъятие из него нормы о сооплате за медуслуги.

На момент закрытия заседания Рады в среду нардепы рассмотрели 788 поправок из 893 внесенных.