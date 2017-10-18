Медицина

15:37 18.10.2017

Сооплату за медицинские услуги вернули поправками - Богомолец

Сооплату за медицинские услуги вернули поправками - Богомолец

Положение о сооплате за медицинские услуги вернули в проект закона №6327 в ходе рассмотрения поправок к нему, сообщила глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец.

"В процессе рассмотрения сооплату за медуслуги вернули правками", - сказала она в ходе национального форума здравоохранения "За здоровую нацию" в среду.

О.Богомолец отметила, что в предложенной Министерством здравоохранения Украины реформе не прописаны механизмы ее реализации.

"Если завтра законопроект поддержат, то систему здравоохранения выведут на либеральную модель, где медицинские услуги смогут получить только богатые ", - считает глава комитета.

Как сообщалось, во вторник 17 октября Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта по медицинской реформе №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств" во втором чтении.

При этом заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко  в начале заседания сообщила, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению все представленные в парламенте политические силы поддержали изъятие из него нормы о сооплате за медицинские услуги.

На момент закрытия заседания Рады в среду нардепы рассмотрели 788 поправок из 893 внесенных.

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