Медицина

13:42 18.10.2017

Исполнительная служба арестовала еще около 140 млн грн "Санофи-Авентис Украина"

Исполнительная служба арестовала еще около 140 млн грн "Санофи-Авентис Украина"

Государственная исполнительная служба арестовала еще около 140 млн грн на счетах ООО "Санофи-Авентис Украина", водящей в состав глобальной фармацевтической компании Sanofi, при этом общая сумма списанных либо арестованных средств компании составила более 180 млн грн.

Об этом сообщается в релизе "Санофи-Авентис Украина".

Представитель Государственной исполнительной службы 13 октября лично доставил трем банкам, которые обслуживают "Санофи-Авентис Украина", постановление об аресте около 46 млн грн на каждом из счетов компании.

В "Санофи-Авентис Украина" напомнили, что аналогичная сумма была списана со счетов компании Государственной исполнительной службой в июле 2017 года на основании решения Хозяйственного суда Киева, которое было оставлено в силе апелляционной инстанцией.

"Таким образом, на сегодняшний день заблокированными (арестованными или списанными) является более 180 млн гривен, принадлежащих ООО "Санофи-Авентис Украина", - отмечено в сообщении компании.

В компании расценили данные события как "тщательно спланированную мошенническую схему, которая стала возможна благодаря содействию судов и представителей Государственной исполнительной службы" и заявили об угрозе приостановления операционной деятельности в Украине.

"По меньшей мере, указанные события могут помешать осуществлению оплаты поставщикам, а также вызвать перебои в поставках лекарственных препаратов украинским пациентам", - отмечено в сообщении.

В настоящее время уполномоченные правоохранительные органы открыли уголовные производства относительно описанных выше обстоятельств.

Как сообщалось, в июле 2017 года "Санофи-Авентис Украина" заявила о незаконном списании с нее 46 млн грн, в частности, 6 июля было списано 42 млн грн, 7 июля - еще 4 млн грн. Поводом для этого послужило решение Хозяйственного суда Киева от 15 июня о взыскании с компании "Синофи-Авенсис Украина" в пользу ООО "Хоса-Плекс Украина" (Киев) 17,083 тыс., грн, в пользу ООО "Финансовая компания "Ависто" (Киев) - 39,604 млн грн.

В октябре Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию фармацевтической компании.

Ранее компания заявила о намерение подать иск против Украины в Международный инвестиционный арбитраж.

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